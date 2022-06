Selkämerestä löytyi 200 kilometrin mittainen tuntemattoman aineen jälki – merivartioston mukaan kyse ei todennäköisesti ole öljystä

Selkämerestä on löytynyt 200 kilometrin pituinen tuntemattoman aineen jälki, kertoo Ruotsin yleisradioyhtiö Sveriges Radio.

SR:n mukaan Selkämerestä Gävlen ja Härnösandin väliltä (siirryt toiseen palveluun) on löydetty noin 200 kilometriä pitkä, toistaiseksi tuntemattoman aineen muodostama vana.

– Ruotsin rannikkovartiosto on käynyt tarkkailemassa tilannetta ilmasta. Aineesta ei ole varmuutta tai edes epäilystä, mutta todennäköisesti kyseessä ei kuitenkaan ole mineraaliöljy, eli torjuntatoimiin ei tarvitse ryhtyä, Ahola sanoo.

Aine havaittiin meressä noin puolitoista vuorokautta sitten. Nyt se on jo suureksi osaksi haihtunut.

Noin 200 kilometriä pitkä ja 10 kilometriä leveä jälki on nyt jo suurilta osin haihtunut pois. Aineesta on käyty ottamassa näytteitä, joiden analysointi on kesken.