Loppu juoksubensoille! Huoltamoyrittäjä Lauri Keihänen kyllästyi jatkuviin polttoainevarkauksiin: "Yhtenäkin päivänä oli kaksi tapausta kahden tunnin sisään"

Suomessa on harvassa huoltoasemia, missä pystyy tankkaamaan bensiiniä ilman ennakkomaksua tai korttimaksua. Harvinaisia ovat myöskin jakeluasemat, joissa pystyy vielä tankkaamaan seteleillä. Syynä tähän kehitykseen ovat osaltaan polttoainevarkaudet.

Nyt tälläisiä huoltoasemia on yksi vähemmän, sillä Sastamalassa sijaitsevan Kiskokabinetin yrittäjän Lauri Keihänen sai tarpeekseen polttoainevarkauksista ja pisti sisälle maksettavat bensamittarit kiinni.

Lauri Keihänen on ollut Kiskokabinetin yrittäjänä vuodesta 2017. Hän kertoo, että aina on ollut niitä, jotka poistuvat maksamatta paikalta.

Muutos tehtiin tulevaa kesää ajatellen

Muutos on ollut yrittäjällä mietinnässä jo pitkään, sillä asemalla käy paljon sellaisia asiakkaita, jotka eivät ole koskaan tankanneet automaatista. Yrittäjä on halunnut viimeiseen asti pitää kiinni tästä perinteisestä maksutavasta.

Yleensä maksamatta poistuneesta autosta saadaan turvakameralle rekisterinumero sekä kuljettajan kasvot. Mutta käytännössä tästä ei ole mitään hyötyä, sillä poliisi on voimaton tapausten edessä.

Yrittäjä kertoo soittavansa aina anastuksen jälkeen hätäkeskukseen ja tekee sähköisen rikosilmoituksen. Sen jälkeen on tuurista kiinni, jäävätkö tekijät poliisin haaviin.

ABC-ketju reagoi jo vuosia sitten poistamalla käteismaksun

ABC-ketjusta kerrotaan, että polttoainevarkauden ovat ABC-asemilla marginaalinen ilmiö. Suurimmassa osassa ketjun asemia on käytössä automaattimittarikenttä ja kassalla maksamisen mahdollisuus on poistunut. Vain alle kymmenellä ABC-asemalla valtakunnallisesti on enää mahdollista maksaa polttonesteet kassalla.