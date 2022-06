"Loppuun asti tsempataan ja reilu peli pelataan!" – tyttöjen ja naisten Stadi Cup käynnistyi tsemppihengessä ja suurempana kuin koskaan

Tänä vuonna mukana on ennätykselliset 411 joukkuetta. Stadi Cup on Euroopan suurin tyttöjen ja naisten jalkapalloturnaus.

Tunnelma on innostunut – viheriöt ovat täyttyneet nuorista jalkapallotaitureista.

Mukana ovat Laajasalon Palloseuran Sofia Haapanen , 7 ja Silja Lepistö , 7. He osallistuvat Stadi Cupiin ensimmäistä kertaa.

– Minä ainakin odotan sitä, että me voittaisimme edes yhden pelin, Haapanen toivoo.

Haapanen ja Lepistö ovat itse jalkapallotaitureita, mutta miten on tyttöjen penkkiurheilun laita?

"Tyttöjen jalkapalloharrastuksen kasvu on ollut huikeaa"

Jalkapalloa harrastavien tyttöjen määrä on nousussa ja lajin tulevaisuus näyttää valoisalta.

– On mahtavaa nähdä, kuinka laji on kehittynyt. Helmaritkin ovat jalkapallon EM-kisoissa ja harrastajamäärät ovat kasvaneet tasaisesti. Turnauksen tunnelma on huikea.