"Seksityö on kuin mikä tahansa muu työ", sanoo seksityöntekijä Elina ja vaatii kollegoineen muutosta lakeihin, joiden kokee vaikeuttavan ammattiaan

Hieman yli 40-vuotias Elina on tehnyt jonkinlaista erotiikka- tai seksialan työtä yli 20 vuotta. Hän kertoo, että työn vapaus ja vaihtelevat työpäivät sopivat hänelle.

– Tämä on monipuolinen ja värikäs työkenttä, jossa voi tehdä erilaisia asioita ja tavata uudenlaisia ihmisiä. Voin itse päättää, milloin ja kuinka paljon teen töitä. Harvasta työstä on mahdollisuus saada samanlaisia tuloja varsinkin ilman koulutusta, Elina kuvailee.

Seksityötä on monenlaista ja jokainen seksityötä tekevä määrittelee itse, minkälaisia palveluja tarjoaa. Seksityöntekijöiden enemmistö on naisia, mutta palveluntarjoajien joukossa on yhä enemmän myös muita sukupuolia.