Vapaa-ajan kalastajilta toivotaan apua tutkimustyöhön uuden Omakala-sovelluksen kautta

Luonnonvarakeskus on kehittänyt Omakala-sovelluksen vapaa-ajankalastukseen liittyvään tiedonkeruuseen. Sovellukseen tallennettua tietoa käytetään tutkimuksessa, kalakantojen kestävän käytön suunnittelussa sekä päätöksenteon tukena.

Vapaa-ajankalastajien saalismäärät ovat merkittäviä. Luonnonvarakeskuksen mukaan karkeasti arvioiden noin puolet kaikesta saaliista on vapaa-ajankalastajien pyytämää.

– Kun koetetaan saada jonkun kalakannan tilasta kuvaa, mikä on se vuosiluokka ja miten se vaihtelee, niin juuri vapaa-ajankalastuksen tiedot on ollut aiemmin se aukko. On ollut vain ylimalkaista tietoa. Tässä yritetään saada siitä parempaa tietoa ja trendiä koska se vapaa-ajankalastuksen saalis nousee, koska se laskee, summaa erikoistutkija Jari Raitaniemi Luonnonvarakeskuksesta.