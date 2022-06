Suosittu golfkenttä väistymässä 10 000 asukkaan tieltä Tampereella, frisbeegolf voisi jäädä

Tampereella on vuosikausia pohdittu, miten asutusta saadaan lisää lähelle kaupungin keskustaa. Kaupunki on halunnut noin 10 000 asukkaan asuinalueen Ruotulaan lähelle suunniteltua ratikkareittiä.

Yksi ongelma on ollut, että nyt tällä alueella on sekä suosittu frisbeegolfkenttä että suosittu golfkenttä, eikä molemmille ole tilaa.

Yhteistyöryhmä on saanut nyt valmiiksi eri vaihtoehtojen pohdinnan. Tampereen kaupunginhallitukselle esitetään, että frisbeegolf jää alueelle ja golfkenttä siirrettäisiin.

Golf-kenttä siirtymässä Nurmi-Sorilaan

Ari Nikkilä edusti yhteistyöryhmässä Tammer-Golf-seuraa. Hänen mukaansa seuran ensisijainen tavoite on ollut turvata golfin pelaaminen ja sen kasvun mahdollisuudet Tampereella pysymällä Ruotulassa. Sijainti on ollut keskeinen, ja kenttään on investoitu yli 50 vuoden aikana.