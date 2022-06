Teollisuus tyrmistyi kunta-alan palkankorotuksista: "Voi alkaa kilpahuuto ja puhutaan pian 10 prosentin korotuksista teollisuudessa"

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO sekä Julkisen alan unioni JAU saivat pitkäksi venyneet neuvottelut maaliin maanantaina ja sopu sinetöitiin keskiviikkona. Työrauhan piirissä on noin 300 000 työntekijää, esimerkiksi opettajia, varhaiskasvatuksen opettajia, kirjastonhoitajia ja linja-autonkuljettajia.

Tuoreen sopimuksen mukaan kunta-alan työntekijät saavat palkkoihinsa kahden prosentin yleiskorotuksen kesäkuussa. Vuosina 2022–2024 palkankorotustaso noudattaa yleistä linjaa, joka perustuu vientialojen palkankorotusten keskiarvoon tai on vähintään 1,9 prosenttia.

Lisäksi kuntatyöntekijöille on tulossa viisivuotinen palkkaohjelma, joka alkaa vuonna 2023 ja nostaisi palkkoja yhteensä 5,1 prosenttia yli yleisen linjan.

Teollisuus pelkää kilpajuoksua

– Emme ole missään vaiheessa kiistäneet sitä, etteikö hoitaja- tai kuntapuolelle – tai julkiselle sektorille ylipäätään – kuuluisi saada korkeammat palkankorotukset. Kysymys on mallista, jolla se on tehty.

Lehtosen sekä Teknologiateollisuuden työnantajien toimitusjohtajan Jarkko Ruohoniemen mielestä vaarana on "kilpajuoksu kovemmista palkoista".

Teknologiateollisuuden työnantajat ja Teollisuusliitto neuvottelevat palkoista tulevana syksynä. Teollisuusliitto on Suomen suurin teollisuuden ammattiliitto, johon kuuluu noin 200 000 jäsentä. Se edustaa esimerkiksi metalli- ja telakkatyöntekijöitä. Teknologiateollisuuden työnantajat ry:hyn on järjestäytynyt yli tuhat teknologiayritystä.

Jarkko Ruohoniemi korostaa, että tilanne on ongelmallinen erityisesti nyt, kun talouden näkymät Suomessa ovat hyvin epävarmat.

– Taloustilanne on arvaamattomassa asetelmassa. Emme yhtään tiedä, mihin se on kehittymässä. Samaan aikaan kuntapuolella tehdään ratkaisu, joka ratsastaa viennin ratkaisujen päällä. Se on rakenteena aivan ennenkuulumaton ja aiheuttaa erittäin suuria hankaluuksia yhteensovittaa tulevan syksyn palkkaratkaisuja ammattiliittojen kanssa, Ruohoniemi sanoo.