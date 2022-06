Kesätyö palkitsee tekijänsä: "Loppujen lopuksi tämä on aika rentoa" – moni alle 18-vuotias jää edelleen ilman ensimmäistä työpaikkaa

Alle 18-vuotiaiden nuorten kesätyöpaikoissa tilanne on toinen . Vaikka uusia paikkoja on auennut tänä vuonna myös nuorille, ylittää kysyntä työpaikoista usein tarjonnan.

Ensimmäinen työpaikka jännittää – ja palkitsee

Nuoria halutaan työllistää

– Eniten paikkoja nuorille on päiväkodeissa. Perinteisesti ulkohommat, eli viheralueille eri tehtäviin on aina monipuolisesti palkattu nuoria. Lisäksi erityisnuorille, jotka hakevat kesätöitä pyritään aina järjestämään jokin sopiva paikka, mikäli vain mahdollista, Nurmikoski sanoo.

Lapset ja kulttuuri kiinnostavat nuoria

Vain museoista jäi kaksi kesätyöpaikkaa täyttämättä. Syynä tähän on kaupungin mukaan niiden syrjäinen sijainti. Parkas-Tievan mukaan syrjäseutujen paikkoihin nuorten on vaikea hakea, jos heillä ei ole ajokorttia.

Ammattiosaajista pulaa – ei kesätyöntekijöistä

Itseluottamus kohenee

– Just ehkä se, että täällä on tosi helppoa tulla kaikkien kanssa toimeen ja on tosi rento kulku näissä päivissäkin ja näin. Mulla on täällä semmonen fiilis, että vaikka en tietäisi jotain, niin voi aina kysyä ja saa apua, Sundell sanoo.