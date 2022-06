"Kanuunat eivät särje toivoani" – Ukrainalaiset hittibiisit vastustavat Venäjän hyökkäystä ja keräävät miljoonia tykkäyksiä verkossa

Okean Elzy laulaa Mariupolin kohtalosta

Okean Elzy eli Elsan valtameri -niminen yhtye on Ukrainan bändi numero yksi ja sen keulahahmo Svjatolslav Vakartšuk on tunnettu persoona jopa Ukrainan ulkopuolella. Vuonna 1994 perustettu bändi on melkein yhtä vanha kuin Ukrainan nykyvaltio.

Druga Rikan solistin talo tuhoutui sodassa

The Hardkiss kysyy kuulumisia äidiltä

Antytila tukee Ukrainaa rintamalla ja duona Ed Sheeranin kanssa

Boomboxin keulahahmo inspiroi Pink Floyidia auttamaan Ukrainaa

Hajdamaky tulkitsi Ukrainan epävirallisen kansallislaulun

Kazka ei ole kunnossa

Siitä tuli myöhemmin Youtuben ensimmäinen ukrainankielinen video, joka on katsottu yli 400 miljoonaa kertaa. Kappaleesta on tehty myös englanninkielinen versio (siirryt toiseen palveluun) .

Sodan aikana Kazkalta on tullut laulu nimeltä I am not OK (siirryt toiseen palveluun), jossa on sekä ukrainan- että englanninkielisiä osuuksia. Musiikkivideoon on käytetty aitoja sotakuvia ja laulu kertoo ukrainalaisten tuntemuksista sota-aikaan.