"Opettaja ei ylläty, jos pojat saavat nelosia" – koulu suosii yhä tyttöjä ja muu yhteiskunta poikia, vaikka ongelmaa on yritetty korjata vuosia

Rauha on juuri lopettanut kahdeksannen luokan Seinäjoen lyseossa. Hänellä on paljon tarkkoja huomioita ja ajatuksia koulumenestyksen sukupuolittumisesta ja asenteista koulussa.

– Kyllä tytöillä on parempi koulumenestys kuin pojilla. Ja ihan selkeästi, Rauha kertoo oman koulunsa tilanteesta.

Vipusesta käy myös ilmi, että yli puolet korkeakouluista valmistuneista on naisia (siirryt toiseen palveluun) .

Muissa OECD-maissa keskimääräinen ero on 30 pistettä.

Suomessa sukupuolittuminen on merkittävä ilmiö

Opetushallituksen opetusneuvos Satu Honkalan mukaan kyseessä on suomalainen tasa-arvo-ongelma.

– Meillä tyttöjen ja poikien väliset erot ovat aika suuret. Tämä on ongelmavyyhti, jota on pyritty korjaamaan jo vuosikaudet, Honkala sanoo.

– Jos katsoo historiaa niin näin on ollut jo aikanaan oppikoulussa, Honkala kertoo.

Tyttöjen ja poikien koulumenestyksen erot ovat suuria muuallakin maailmassa, mutta Honkalan mukaan Suomessa ero on harvinaisen iso.

– Vaikka odotuksia ei lausuttaisi ääneen, niin meillä ammatit on jakaantuneet miesten ja naisten ammatteihin, Honkala kertoo.

Tytöt kokevat kovia paineita hyvästä menestyksestä

Tyttöjen menestykseen yhdistetään usein heihin kohdistuvat korkeat odotukset. Jo vuosia koulussa pärjäämistä on selitetty sillä, että he ovat kokeneet pakkoa menestyä.

– Minulla ainakin on kovat paineet pitää arvosanat hyvinä, Rauha sanoo.

Tyttöjen itselleen asettamat tavoitteet näkyvät joskus ahdistuneisuutena ja vähäisenä uskona omaan osaamiseen, (siirryt toiseen palveluun) joka on kuitenkin kansainvälisesti huipputasoa.

Myös Helena Rauha on kokenut, miten kovat paineet vaikuttavat hyvinvointiin.

On siis hyvä huomioida, että vaikka poikien keskiarvo on Suomessa merkittävästi heikompi kuin tyttöjen, se on Pisa-tutkimuksissa kaiken kaikkiaan hyvin korkea. (siirryt toiseen palveluun)