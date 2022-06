Suomen ja Ruotsin maavoimien esikuntapäälliköt haastattelussa: Tulemme olemaan Nato-jäsenyyden myötä entistäkin läheisempiä

Kenraalimajuri Kim Mattsson on toiminut aikanaan useita vuosia Tasavallan presidentin Tarja Halosen adjutanttina, prikaatikenraali Laura Swaan Wrede puolestaan kruununprinsessa Victorian adjutanttina.

– Tämä on tärkeää aikaa ja Ruotsissa me pidämme tätä myös vaarallisena aikana. Tässä välitilassa, yhteistyö Suomen kanssa on entistäkin tärkeämpää, Wrede sanoo.