Passiruuhkat jatkuvat kesän yli

Voimassa olevia passeja aiempaa vähemmän

Suomalaisilla on voimassa olevia passeja nyt runsaat 3,5 miljoonaa kappaletta, käy ilmi poliisin tilastoista. Tämä on noin 330 000 vähemmän kuin joulukuussa 2019 ennen korona-aikaa.

Pikatoimituksetkin hidastuneet

Ruuhkat koskevat erityisesti hakemuksen jättämistä. Kun tämä vaihe on ohi, passi luvataan toimittaa 12 arkipäivässä. Aika on pidentynyt hakemustulvan takia joitakin päiviä, sillä aiemmin määräaikana oli 8 päivää.

Sisäministeri Krista Mikkonen (vihr.) sanoo, että tilanne on harmillinen, mutta nyt sumaa purkamaan on suunnattu resursseja.

– Poliisihallituksessa henkilökuntaa on siirretty käsittelemään tätä passiasiaa. Uusia asiakaspisteitä on perustettu, aikoja on otettu ilta- ja viikonloppukäyttöön. Helsingissä on ollut lauantaisin ja sunnuntaisin kevään aikana palvelu. Sinne on myös rekrytoitu lisää väkeä, Mikkonen sanoo.