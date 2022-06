Kolme vierastaistelijaa tuomittiin kuolemaan – kaikki ovat palvelleet Ukrainan armeijassa jo kauan ennen Venäjän hyökkäystä

Kaikki asuivat Ukrainassa ennen sotaa

BBC on (siirryt toiseen palveluun) aiemmin haastatellut Aiden Aslinia. Hän on kotoisin Newarkista ja hänen perheensä mukaan Aslin muutti Ukrainan Mykolaiviin 2018. Hän liittyi Ukrainan armeijaan samana vuonna. Aslin on kihloissa ukrainalaisen naisen kanssa. Aiemmin hän on taistellut myös kurdijoukoissa Syyriassa Isisiä vastaan.