Tällaista vihaa nuoret vaikuttajat saavat osakseen: Ami Rinta-Valkama, 24, ei uskalla kampanjoida yksin, Tuomo Kondie, 29, saa väkivaltaviestejä

Ahdistava tilanne on jäänyt mieleen. Rinta-Valkama ei enää suostuisi kampanjoimaan yksin.

Useimmiten häirintä tapahtuu kyselyn mukaan kasvotusten, mutta myös sosiaalisen median alustoilla se on yleistä.

– Se on aika kauheaa, mutta olen valkoihoinen mies, se suojaa vielä aika paljolta. Muut karjalaisaktivistit saavat moninkertaisen määrän vihaa, ja rajumpaa kuin minä.

Tuomo Kondie on saanut vihaviestejä sekä karjalais- että ympäristöaktivismiin liittyen. Karjalaisuusaktivismiin liittyvät kommentit keskittyvät Kondien identiteettiin ja ovat väkivaltaisempia, kun taas ympäristöaktivismiin liittyvissä vihakommenteissa vedotaan siihen, kuinka typerä ja lapsellinen aktivisti on, Kondie kertoo.

– Se on voimakas tapa vaikuttaa ihmisiin.

Näin sanoo Poliisiammattikorkeakoulun tutkija Jenita Rauta , joka on tehnyt viharikoksiin liittyvää raportointia jo useita vuosia.

Puolesta puhujat saavat lokaa

Poliisin tietoon tulleiden sanallisten loukkausten, uhkausten ja häirinnän määrä on kasvanut. Niiden määrä on yhteensä jopa yli puolet poliisin tietoon tulleista viharikoksista.

Rauta on käynyt läpi 12 000 rikosilmoitusta tänäkin vuonna. Hän näkee, että vihapuhetta kohdistetaan yhä enemmän niihin, jotka puolustavat yhteisöjen oikeuksia tai puhuvat jonkin ryhmän puolesta – kuten vaikkapa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen tai maahanmuuttajien.

Sen lisäksi esimerkiksi netissä puhe on mennyt yhä törkeämpään suuntaan. Osa osaa kirjoittaa törkeyksiä rivien väliin niin hyvin, etteivät ne täytä rikoksen tunnusmerkistöä tai edes jää moderoinnin haaviin, Rauta kertoo.

– En ihmettele, että nuoria on vaikea saada ehdolle, kun he tietävät, millaista on nykyään esimerkiksi somessa, miettii Rinta-Valkama.