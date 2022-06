Kalaretki lapsen kanssa voi olla muutakin kuin siimasotkuja ja kiukuttelua – lue ammattilaisten vinkit onnistuneeseen onkireissuun

Korona-aikana kalastuksen suosio on kasvanut. Kalaretki on parhaimmillaan lasta ja vanhempaa yhdistävää rentoa yhdessäoloa. Pahan mielen voi välttää helposti, esimerkiksi hyvillä eväillä.

Kalastus on harrastuksena uurrettu syvään suomalaiseen luonteeseen. Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön arvion mukaan maassamme on noin 1,5 miljoonaa kalastuksen harrastajaa. Korona-aika on kasvattanut harrastajamäärää. Siitä kertoo esimerkiksi se, että valtion kalastonhoitomaksua, eli niin sanottua kalastuskorttia, on maksettu ennätystahtiin.

Harrastajamäärän kasvu tarkoittaa myös sitä, että vavan varressa on varsin usein myös pieniä lapsia. Lasten kanssa kalastaessa on mentävä lasten ehdoilla. Pienin askelin, muistuttavat asiantuntijat.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön toimintaan kuuluu oleellisesti nuorisotoiminta. Järjestön riveissä toimii 800 koulutettua kalakummia, joiden tehtävä on opastaa lapsia kalastusharrastuksen alkuun. Järjestöllä on myös lapsille tarkoitettuja kalakerhoja eri puolilla maata.

Järjestössä tiedetäänkin hyvin, miten kalastuksen pariin voi lasten kanssa lähteä.

– Tärkeää on lähteä liikkeelle pienin askelin. Alkuun tulee tehdä riittävän lyhyitä retkiä, ja kun kalastusvietti herää, voi retkiä pidentää, opastaa kalatalousasiantuntija Janne Rautanen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestöstä.

Lapsen kanssa kalastaessa kannattaa unohtaa tavoitteellisuus. Rento yhdessä oleminen on usein lapselle se tärkein asia, ja kalastus voi jäädä sivurooliin. Kuva: Mika Moksu / Yle

Eväät ovat tärkeät

Nälkäkiukku on viheliäinen vieras, varsinkin jos ollaan luonnon helmassa. Eväät on ensimmäinen asia, jonka asiantuntijat nostavat esiin. Lasten kanssa kalastaessa hyvät eväät ovat jopa tärkeämmät kuin vaikkapa onki.

– Evääthän ovat tärkeä juttu meille aikuisillekin, muistuttaa viestintäpäällikkö Aku Ahlholm Metsähallituksesta.

Kalaretkillä lapsen kanssa kalastus ei välttämättä nousekaan retken tärkeimmäksi asiaksi, eikä sitä tulisi lapsille tuputtaakaan väkisin. Ongen voi jättää vaikka nojaamaan puuta vasten. Usein lapsille tärkeintä on yhdessä oleminen vanhemman kanssa.

Entäs se saalis?

Kalastusasiantuntijoiden mukaan lapset on varsin helppo saada innostumaan kalastuksesta. Heidän havaintojensa mukaan vilkaskin lapsi saattaa ongella istuessaan olla hyvin keskittynyt ja istua rauhassa pitkiäkin aikoja.

Avain on, että kalastaminen tapahtuu lapsen ehdoilla. Into saattaa myös puhjeta itsestään. Metsähallituksen Ahlholm on havainnut tämän oman jälkikasvunsa kanssa.

– Uskoin aluksi, että oma poikani ei innostu kalastamisesta. Asumme joen rannassa, ja kuin huomaamatta hän innostui kalastamisesta. Nyt hän kalastaa jatkuvasti, Ahlholm kertoo.

Lasten kanssa kalastaessa turvallisuuden huomioiminen on erityisen tärkeää. Terävät koukut ovat vaarallisia, ja kehittyvä motoriikka voi lisätä veteen putoamisen riskiä. Kuva: Mika Moksu / Yle

Kalastus on myös välineurheilua. Puutteelliset tai huonot varusteet kuihduttavat innon nopeasti. Vapaa-ajankalastajien Rautanen neuvookin satsaamaan rahaa välineisiin ja vaatteisiin.

– Huoltoasemien "mikkihiirivirvelit" kannattaa jättää ostamatta, hän painottaa.

Pitkän linjan kalastusoppaat muistuttavat, että homma pitää tehdä hauskaksi. Ja kalan saaminen on luonnollisesti hauskaa

– Lasten kanssa on tärkeintä on se, että on tapahtumia, tulee kalaa. Siihen riittää pienet ahvenetkin, ei välttämättä tarvitse tulla niitä isoja haukia, painottaa kalastusopas Peter Lahti.

Toinen opas Mika "Haukikoira" Vornanen sanoo, että vesillä tulee opettaa lapsen lisäksi myös vanhempia, koska kalastukseen liittyy niin monia tekijöitä turvallisuudenkin kannalta. Vaikkapa terävät vieheiden koukut.

– Homman pitää olla mukavaa, mutta myös kurinalaista, silloin se pysyy myös yksinkertaisena. Ja saaliin saaminen on tärkeää, onnistumiset kannustavat jatkamaan, Vornanen sanoo.