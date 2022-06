Holhouksesta vapautunut Britney Spears naimisiin – ex-aviomies tunkeutui hääpaikalle suorassa Instagram-lähetyksessä

Yhdysvaltalainen laulaja Britney Spears on solminut kolmannen avioliittonsa. Spears vihittiin pitkäaikaisen kumppaninsa Sam Asgharin kanssa Thousand Oaksissa lähellä Los Angelesia.

Hääpuku oli Versacen muotihuoneen luomus ja morsian asteli alttarille Elviksen Can't Help Falling in Love -laulun tahtiin, kertoo People.