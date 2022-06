Tämä pieni saari Helsingin edustalla on "julkinen salaisuus": näin hienot maisemat avautuvat vain kivenheiton päässä Kaivopuistosta

– Tämä on julkinen salaisuus. Täältä on hienot maisemat, Harmajan majakka näkyy suoraan, mainostaa pursiseura Merenkävijöiden (siirryt toiseen palveluun) hallituksen puheenjohtaja, kommodori Erkko Ruohoniemi .

Pursiseura pitää tukikohtaansa Särkän saaressa, joka on kuitenkin kaikille avoin virkistysalue. Sinne päästäkseen ei tarvitse olla purjehtija, sillä yhteysalus liikennöi Kaivopuistosta Café Ursulan vieressä olevasta laiturista.

– Olemme maailmanperintökohde, mutta yritämme olla virkeä seura. Parhaillaan on alkamassa juniorileiri. Järjestämme myös aikuisten purjehduskursseja, joille voi osallistua ilman venettä.

Vanhassa lentokoneesta otetussa kuvassa näkyy Särkän saari etualalla ja osa Harakan saaresta taustalla. Kuva on otettu vuonna 1930, joten siinä näkyy jo Merenkävijöiden kotisatama.

Merenkävijöiden 700 jäsenellä on 160 venettä rekisterissä. Laituripaikkoja on vapaana. Turvallisuussyistä puolet satamasta ja telakasta on suljettu yleisöltä.