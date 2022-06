Turkin ulkopoliittisen instituutin johtaja kehottaa Suomea ja Ruotsia kärsivällisyyteen Nato-tiellä: "Tämä ei ratkea Madridin kokouksessa"

Suomessa ja Ruotsissa ei kannata elätellä toiveita Turkin solmiman Nato-solmun pikaisesta aukeamisesta. Sen sijaan syytä on varautua olemaan pitkään Naton porstuassa. Näin evästää Turkin ulkopoliittista instituuttia johtava professori Hüseyin Bağci .

Kuva: Hollandse Hoogte / All Over Press

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan on syyttänyt Suomea ja Ruotsia terroristien suojelusta. Näin siitä huolimatta, että Ruotsi pani kurdien aseellisen vastarintaliikkeen PKK:n terroristilistalle jo 1980-luvulla, ensimmäisenä maana Turkin jälkeen. Suomessa EU:n terroristijärjestöksi listaama PKK on kielletty.

Erdoğan hakee poliittista voittoa

Syy on myös sisäpoliittinen. Turkissa on tulossa ensi vuonna vaalit.

– Kotimainen tyytyväisyys on tärkeää. Erdoğanin pitäisi pystyä myymään asia Turkin kansalle. Katsokaa, sain neuvotteluissa, mitä halusin.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan on esittänyt Suomelle ja Ruotsille useita vaatimuksia Nato-jäsenyyden ehtona, muun muassa puuttumista "valtiontelevisioiden" toimintaan. Kuvassa Erdoğan Naton huippukokouksessa Brysselissä maaliskuussa.

– Kukaan ei voi kiistää sitä tosiasiaa, että heitä on Suomessa ja Ruotsissa, erityisesti Ruotsissa. Kukaan ei voi väittää minulle, etteikö kansalaisjärjestöissä olisi PKK-tukijoita. Minä luennoin näistä asioista ja tiedän, professori Bağci sanoo.

Hän toimii Ankarassa Lähi-idän teknillisen yliopiston kansainvälisten suhteiden laitoksen professorina. Bağci ei peittele yhteyksiään Turkin ulkopolitiikan nykytekijöihin. Professorin luennoilla on istunut muun muassa Turkin nykyinen Ruotsin-suurlähettiläs. Turkin hiljattain nimitettyä Suomen-suurlähettilästä Bağci luonnehtii ystäväkseen.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö selvitytti muiden Nato-maiden toimintaa Turkin esiinnostamassa terrorismikysymyksessä, ja arvioi sen samanlaiseksi Suomen ja Ruotsin kanssa. Kuvassa Niinistö ja Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan New Yorkissa syyskuussa 2021.

"Olkaa kärsivällisiä"

Professorin arviot Turkin aivoituksista kiinnostavat myös Suomen ulkopoliittista johtoa. Bağci kertoo olevansa tulossa ensi viikolla Suomeen ja tapaavansa niin tasavallan presidentin kuin ulkoministerinkin. Heille hänellä on selvä viesti.

Professori toteaa, että Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyysprosessista on tullut ”hyvin vaikea”. Nyt on meneillään tiiviin diplomatian aika, johon Turkki on tuonut basaarimaiset höysteet.