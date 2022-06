Rauman taidekesässä kelluu keinosaari – nykytaiteen triennaali kuvittelee, millainen maailmasta voi tulla

Kasvit on istutettu kalliota jäljittelevään betonisaareen, joka kelluu ponttonien avulla meressä. Kelluva saari on nykyään seinättömän Lönnströmin taidemuseon tuottama ympäristötaideteos, museon neljäs Lönnström-projekti.

Luonto muuttaa teosta

Ennakoimattomuus kasveja käyttävässä taiteessa kiehtookin. Toki taiteilija on valinnut kasvit siten, että ne pärjäisivät keinosaaren melko niukoissa kasvualtaissa ja merituulessa.

Saarinen haastaa miettimään länsimaista luontokäsitystä. Voiko luontoa jäljitellä? Millainen on ihmisen suhde luontoon? Onko ihminen yhä osa sitä?

Saarella on sijoituslupa 2024 loppuun. Varmaa on, että aika muuttaa sitä, joten taideteos kannattaa säännöllisesti käydä katsastamassa.

Millaisen maailman luomme?

Rauman taidemuseoon ja Euran Kauttuan Ruukinpuistoon levittäytyvän näyttelykokonaisuuden teemana on Imagine! Mitä jos!

Taustana on John Lennonin Imagine-laulu: millainen maailma on ja millaisen maailman uskallamme kuvitella tai luoda. Kokonaisuudessa on esillä myös taiteilija Yoko Onon teoksia.