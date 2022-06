Korona-aikana kammottua kuorolaulua juhlitaan nyt Jyväskylässä suurkuoron voimin – "On vähän herkistynytkin olo", sanoo kuoronjohtaja

Siksi Marjukka Mannerkin on täällä. Hän on ollut mukana järjestämässä Sulasolin Laulu- ja soittojuhlia Sulasolin Keski-Suomen piirin hallituksessa. Sulasol on perinteikäs Suomen Laulajain ja Soittajain liitto, joka viettää nyt satavuotisjuhliaan Jyväskylässä.