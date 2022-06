Portion Boysin hitit tahdittavat keikkakesää –riippumattomien levy-yhtiöiden vauhti kiihtyy kotimaan musiikkimarkkinoilla

– Jos on ollut huono viikko ja asiat eivät ole ok, niin yritämme kääntää sen iloksi.

Ei levytyssopimusta, mutta yhteistyötä kuitenkin

Portion Boys on hyvä esimerkki menestyneestä riippumattomasta kotimaisesta musiikkitoimijasta.

Musiikkituottajat - IFPI Finland ry:n vuoden 2021 selvitys kertoo, että riippumattomilla levy-yhtiöillä on jo 26 prosentin markkinaosuus kotimaisen äänitemyynnin arvosta.

Forsbyn mielestä luku on osoitus siitä, että jokaisella on mahdollisuus saada oma juttunsa kuuluville ja näkyville. Kovaa puurtamista se kuitenkin vaatii, Portion Boys on tehnyt työtä menestymisensä eteen jo 12 vuotta.