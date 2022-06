Riihimäkeläinen Sako teki isot asekaupat Kanadan puolustusvoimien kanssa – tilaus lupaa lisää työpaikkoja asetehtaalle ja alihankkijoille

Riihimäellä toimiva ase- ja patruunatehdas Sako on solminut ison tarkkuuskiväärikaupan Kanadaan. Kansainvälisen kilpailutuksen voittanut Sako toimittaa Kanadan puolustusvoimille Sako TRG M10 -tarkkuuskivääreitä.

Sako on jo aiemmin toimittanut Tikka kivääreitä Kanadan Rangereille. Myös Kanadan poliisit ovat tilanneet kivääreitä riihimäkeläiseltä asetehtaalta.

– Kanadan puolustusvoimien kanssa solmittu kauppa on varmaan osittain jatkumoa sille, että olemme toimittaneet aseita myös Kanadan Rangereille ja poliiseille, kertoo Sakon toimitusjohtaja Raimo Karjalainen .

Karjalainen korostaa, että Kanadan kaupalla on hyvin tärkeä referenssi Sakolle.

– Kun johtavat armeijat eri puolilla maailmaa valitsevat meidän tuotteen omaan käyttöönsä, niin onhan se hieno tunnustus siitä, että meidän tuote on varmasti kunnossa ja ne arvostavat sitä.

Asetoimitukset ovat jo alkaneet

Kauppa on positiivinen asia ja se tuo lisää töitä Sakon tehtaalle, mutta myös Sakon alihankkijoille.

– Kanadan puolustusvoimien hankkimien aseiden määrä ei ole kokonaisuutena meidän kokonaisvalmistusmääriin verrattuna kappalemääräisesti kovin iso, mutta tietysti tällä on meidän tarkkuuskivääripuolelle selvä työllistämisvaikutus.

Myytävien aseiden määrästä ei kerrota tarkemmin, koska Sako on sopinut asiakkaan kanssa niin.

– Meillä ei ole lupaa kertoa tarkempaa kappalemäärää, mutta kauppa on meille ihan merkittävä, kertoo toimitusjohtaja Raimo Karjalainen.

Sakon tarkkuuskiväärit kiinnostavat maailmalla

Toimitusjohtaja Raimo Karjalainen kertoo, että Sako on toimittanut vastaavaa tuotetta kuin mitä nyt Kanadaan, ainakin yli 50 eri maahan.

– Tämä tuotehan on ollut meillä pitkään valmistuksessa. Tämä versio ja malli, mitä toimitetaan Kanadaan, on meidän viimeisimpiä kehitystuloksia ja malleja, ja niitäkin on myyty jo useampiin maihin.