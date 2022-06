STM: ensimmäiset koronalääkkeet Suomeen mahdollisesti jo heinäkuussa

Osaa lääkkeistä on mahdollista käyttää myös vähintään 12 vuotta täyttäneille, joilla on suurentunut riski vaikealle covid-19-taudille. Osa lääkkeistä ei ole tarkoitettu alle 18-vuotiaiden hoitoon. Potilaan riskiarvion, lääkehoidon sopivuuden arvioinnin ja aloittamispäätöksen tekevät potilasta hoitavat terveydenhuollon ammattilaiset.

EMAn myyntiluvan saanut 8 koronalääkettä

Osa lääkeaineista on ollut käytössä eri tarkoituksiin jo pitkään, mutta niiden käyttötarkoitusta on laajennettu koronaviruksen aiheuttamien vakavien oireiden ehkäisyyn tai hoitoon. Euroopassa myyntiluvan on saanut kaikkiaan kahdeksan lääkettä, joiden virallisena käyttöaiheena on koronatauti.