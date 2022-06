Auringonottajien paljaat rinnat herättävät keskustelua kaupungissa – Helsinki suosittelee naisille yläosan käyttöä rannoilla

Kävimme kysymässä, mitä Helsingissä ajatellaan siveyden rajoista. Sinebrychoffin puistossa lastensa kanssa perjantaina oleilleet helsinkiläiset äidit kertoivat, että he kokevat häiriöksi sen, jos auringon ottamiseen liittyy häiriökäyttäytymistä – oli henkilöllä vaatteet päällä tai ei.

Tokoinrannassa päivää viettänyt Pekka Peltola ajattelee, että miehellä yläosattomuus on hyväksyttävämpää kuin naisella.

– Miehellä paidattomuus on enemmän ok. Ehkä rinnat ovat kuitenkin eroottiset, niin sinänsä se on eri asia, Peltola sanoo.