– Kreml päätti 24.2. että nyt maailma muuttuu, että me muutamme säännöt, jotka on laadittu tuhansia vuosia sitten: älä tapa, älä varasta, älä valehtele. He haluavat muuttaa säännöt, mutta se ei onnistu. Ei onnistu. Niin kuin on suomalaista sisua, on myös ukrainalaista sisua.