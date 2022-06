Venäjä tukee ulkomaalaisten sotilaiden kuolemantuomioita Donetskissa – asiantuntija: Venäjä haluaa lähettää viestin

Venäjä on ilmaissut tukensa kuolemantuomioille, jotka langetettiin torstaina Donetskin niin sanotussa “kansantasavallassa” Ukrainan riveissä taistelleille kahdelle britille ja yhdelle marokkolaiselle.

– Oikeudenkäynnit on toteutettu Donetskin kansantasavallan lakien mukaisesti, koska rikokset tapahtuivat sen alueella, uutistoimisto Reuters kertoi Lavrovin sanoneen tiedotustilaisuudessa.

Muun muassa maailman suurin ihmisoikeusjärjestö Amnesty International on teilannut tuomioistuimen toiminnan yksiselitteisesti.

– Oikeudenkäynti ei ollut oikeudenmukainen eikä sodan lakien mukainen ja rangaistus on epäinhimillinen, sanoo Amnestyn Suomen-osaston toiminnanjohtaja Frank Johansson Ylelle.

Hänen mukaansa kyseenalainen oikeudenkäynti ja kuolemantuomiot rapauttavat entisestään luottamusta venäläiseen oikeuslaitokseen. Amnesty toteaa kansainvälisessä tiedotteessan (siirryt toiseen palveluun) , että sotavankien tuomitseminen ilman reilua oikeudenkäyntiä on jo itsessään sotarikos.

Hänen mukaansa on todennäköistä, että samantyylisiä tuomioita Ukrainan joukoissa taistelleille sotavangeille on tiedossa lisää.

– On toivottava, että muut maat keksivät keinot, joilla varmistetaan, ettei tuomioita panna täytäntöön. Vankeudesta voi vapautua, mutta teloitus on peruuttamaton, Johansson sanoo.

Professori: “Poliittinen näytösoikeudenkäynti”

Sotarikoksiin syyllistynyt sotilas voidaan Koskenniemen mukaan laillisesti tuomita tuomioistuimessa, kuten Ukrainassa on tehty venäläissotilaille.

– Kyseessä on poliittinen näytösoikeudenkäynti, jonka tarkoituksena on osoittaa venäläisten ylivoimaa ja sitä, että he voivat tehdä mitä tahansa, myös kansainvälisestä oikeudesta ja sopimuksista piittaamatta.