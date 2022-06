Nuorisoväkivalta vähenee, mutta vakavat tapaukset yleistyvät – Helsingin poliisin Jari Taponen uskoo ihmisten kohtaamiseen

Ylikomisario Jari Taponen Helsingin poliisilaitokselta toimii Valvonta ja Ennalta estävän toiminnon -johtajana. Hän kertoo, että Suomessa on muihin maihin verrattuna vähän rikoksia ja ihmiset tuntevat omilla asuinalueillaan olonsa pääsääntöisesti turvalliseksi.

Vakava nuorisoväkivalta lisääntynyt

Taponen kertoo, että pitkää trendiä tarkasteltuna nuorisoväkivalta on vähentynyt selävästi. Kuitenkin jo ennen koronaa havaittiin, että vakava väkivalta nuorten keskuudessa on lähtenyt nousuun. Syitä on vielä vaikea arvioida, mutta väkivalta saattaa liittyä esimerkiksi mielenterveysongelmien lisääntymiseen.