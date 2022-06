Palkoissa tuhansien eurojen erot – uusi hyvinvointialue maksaa johtaville virkamiehille tuntuvasti enemmän kuin kaupunki

Uudelle hyvinvointialueelle valitut virkamiehet tienaavat tuntuvasti enemmän kuin kaupungin virkamiehet. Näin on ainakin Pirkanmaalla.

Pirkanmaan hyvinvointialue on maan suurin, sillä se tuottaa sote-palvelut ja pelastuspalvelut yli puolelle miljoonalle ihmiselle.

+ 4 600 euroa

Erotus on 4 622 euroa. Niin paljon enemmän johtaja hyvinvointialueella tienaa.

Yhtälö on sama, kun verrataan lasten, nuorten ja perheiden palvelujen palvelujohtajaa.

Isompi tehtävä

– Hyvinvointialueen johtajan tehtävä on paljon isompi. Siinä vastuu on paljon isompi, alueella on enemmän henkilökuntaa ja johtajan budjettivastuut ovat paljon suuremmat, Jukka Alasentie sanoo.