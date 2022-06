Tuetuille lomille tuli hakijaryntäys – "Kun bensan hinta kallistuu, niin hyvin tiukkaa tekee lähteä kotirantaa pidemmälle", sanoo yksinhuoltajaäiti

– Hyvin vähäiset on varat lähteä mihinkään lomailemaan. Nyt saatiin tuettu loma, niin tämä on ihan loistojuttu, Lievonen sanoo.

Lomahakemusten perusteella monilla on entistä tiuempaa

Geokätköily ja telttailu eivät maksa mitään

– Kyllä tästäkin saa kalliin harrastuksen. Joillakin on teleskooppitikkaat, joku on hankkinut kumiveneen ja on joku tainnut vaihtaa autoakin harrastuksen takia, Seila Hoppendorff sanoo.

– Kaikki tärkeä on siellä kotona, mutta tämä on sellaista bonusta. Tämä loma tarjoaa kokemuksia ja elämyksiä lapsille, vähän toisenlaisia kuin mitä oman perheen kanssa tehdään.

– Käymme ystävien ja sukulaisten luona, joita on ympäri Suomea. Meillä on monesti teltta mukana ja retkeillään tai sitten majaillaan ystävien luona.

– Itse koen, että elämykset tulevat luonnossa liikkumisesta. On paljon kohteita, joihin voi mennä ilman rahaa kuten esimerkiksi museoita pitkin Suomea. Koko Suomi on täynnä upeita paikkoja ja itse pystyy kehittämään kokemuksia.

Lapsille ei saisi syntyä ulkopuolisuuden kokemuksia

Kun keskiluokka on vaurastunut, noin kymmenen prosenttia kansalaisista on Ristikarin mukaan jäänyt kyydistä.

Vähiten lomailuun on varaa Romaniassa ja Kreikassa (siirryt toiseen palveluun) , joissa noin puolet ei pysty pitämään lomaviikkoa kodin ulkopolella. Parhaat mahdollisuudet lomaviikkoon on pohjoismaalaisilla ja luxemburgilaisilla.

– Meillä on kunnianhimon puutetta, haluttomuutta tällaisten asioiden ratkaisemiseksi. On tyydytty siihen, että tämä on ok ja hyväksytään se.