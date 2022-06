Suomen suurin pyöräilytapahtuma näkyy Näsijärven ympäristössä sunnuntaina – autoilijoilta toivotaan malttia

– Silloin on Hakametsän ympäristössä se ruuhkaisin aika, kertoo Pirkan Pyöräilyn puheenjohtaja Sampsa Kivistö .

– Kulttuuriset erot ovat selviä verrattuna Suomeen. Meillä löytyy aina valitettavasti niitä autoilijoita, joilla on liian kiire, pohtii Kivistö.

Mukaan lähdössä arviolta 2 500 pyöräilijää

– Onhan se hienoa päästä järjestämään tapahtumaa parin koronavuoden jälkeen, kun isoin säätö on pois, toteaa Sampsa Kivistö. Koronavuosista on jäänyt se oppi, että käsidesiä on edelleen tarjolla kilpailukeskuksessa.