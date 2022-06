"Putin on hullu", sanoo Anna Shishova, jonka elokuva paljastaa, miten nuori tyttö ajetaan salaisen poliisin ansaan Venäjällä

– Haluan saada ihmiset ymmärtämään, ettei Venäjällä voi sanoa mitään presidentti Vladimir Putinia vastaan. Hänen arvostelemisensa on itsemurha, Shishova toteaa.

Chattikeskustelu vei vankilaselliin

Sitten ryhmään liittyi Ruslan D -nimellä esiintynyt mies. Hän johdatteli nuoret kohti aktiivista poliittista toimintaa ja he alkoivat tavata toisiaan.

Netin chattiryhmästä tuli New Greatness -niminen liike.

Venäläisvankiloissa on ahdasta, ja vaarallista. Vankeja kidutetaan tunnustusten kiristämiseksi, ja vangitut sairastuvat fyysisesti ja psyykkisesti.

– Toimittajien mielenkiinto tapauksiin hiipuu, koska oikeuskäsittelyt kestävät vuosia. Kukaan ei välitä vangituista tai auta. He ovat täysin sukulaistensa avun varassa, Anna Shishova sanoo.

36-vuotias Anna Shishova on valmistunut moskovalaisesta VGIK-elokuvakoulusta, minkä lisäksi hän on opiskellut historiaa.

Mikä oli Anyan kohtalo?

Anya asuu Moskovassa ja hän on naimisissa ihmisoikeusaktivistin kanssa.

Kun oikeuden päätös viimein tuli, tuomio oli neljä vuotta kotiarestia. Se tarkoittaa, ettei Anya saa opiskella tai tehdä töitä. Hänen on käytävä ilmoittautumassa säännöllisesti poliisilaitoksella ja hänen tekemisiään seurataan.

Miten perhe selvisi?

– Koko perheen tilanne on hyvin, hyvin vaarallinen. Heidän on oltava varovaisia, etteivät he toimi millään tavoin kielletysti ja aiheuta käytöksellään jotain, mikä voisi koitua Anyalle vahingoksi.