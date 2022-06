Nuoren palkka kesätöistä jää usein reilusti alle 2000 euron – neljä opiskelijaa kertoo, mitä he aikovat tehdä rahoillaan

Budjetti auttaa kulujen hahmottamisessa

Alla neljä opiskelijaa kertoo, kuinka paljon he tienaavat kuussa kesätöistä ja miten he aikovat tienestit käyttää.

Tuuli Uutela

Tuuli Uutela , 22, opiskelee Itä-Suomen yliopistossa Joensuussa psykologiaa. Kesäksi hän on tullut töihin kotikaupunkiinsa Kouvolaan. Uutela on työskennellyt K-Citymarketin kassalinjalla toukokuun puolivälistä alkaen.

Pinja Halttunen

– Jos ei tee opiskelujen ohella töitä, niin tukena tuleva summa on aika pieni. Olen tosi iloinen siitä, että on palkallinen harjoittelu. Se ei ole itsestäänselvyys.

Boris Koste

Tykkimäen huvipuisto on Boris Kosteelle , 21, tuttu jo aiemmilta kesiltä. Tänä kesänä hän työskentelee pelikymppinä. Työtehtäviin kuuluu muun muassa pitää huolta siitä, että huvipuiston peleissä on riittävästi palkintoja.

Palkka on tänä kesänä noin 1 200-1 500 euroa kuussa. Koste on juuri ostanut omakotitalon yhdessä kihlattunsa kanssa. Se on parin ensimmäinen omistusasunto. Kosteen kihlattu on vakituisessa työsuhteessa.