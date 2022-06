Laivasiivoojissa on edustettuna lähes kaikki maanosat – esimiehen mukaan työmoraali on enemmän kiinni ihmisestä kuin kulttuuritaustasta

Siivoojilla on laivassa 50 minuuttia aikaa hoitaa hommat. Yksi pesee WC:n, toinen siivoaa muun hytin, kaikki osallistuvat lopuksi sänkyjen petaukseen.

Yle seurasi, kuinka kiire valtavan risteilyaluksen siivouksessa on. Turun satamassa oppaana oli SOLin palveluesimies Linda Forsman. Työn touhusta saimme hetkeksi pysäytettyä myös valvoja Hadi Altaken sekä kaksi opiskelijaa: nigerialaisen Stella Kpaduwan ja nepalilaisen Elisha Baniyan.

– Pahimmassa tapauksessa kaljat ja muut alkoholit ovat matossa tai seinillä. Myös verta voi olla, ja sitä on vaikea saada pois. Kun aikaa ei ole paljon, se on ongelmallista, kertoo valvoja Hadi Altake, joka on ollut laivasiivoojana pätkissä jo useamman vuoden ajan.