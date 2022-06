Thaimaa laillisti kannabiksen sekavasti: terveysministeri jakoi kasveja kansalle, mutta julkisesta polttelusta voi yhä joutua vankilaan

Aiemmin Thaimaa jakeli kovia tuomioita kannabikseen liittyvistä rikoksista, joten kyseessä on merkittävä käännös maan huumepolitiikassa.

Toistaiseksi on epäselvää, mikä tarkalleen ottaen on sallittua ja mikä kiellettyä kannabiksen suhteen. Thaimaan lainsäätäjät eivät ole esimerkiksi vielä hyväksyneet lakia, joka säätelisi kannabiksen myyntiä.

Julkinen pilven polttelu on edelleen kielletty ja siitä voi saada isot sakot tai lyhyen vankeustuomion. Ilmeisesti omassa kodissa tapahtuva käyttö on kuitenkin sallittu.

Kuva: RUNGROJ YONGRIT/EPA-EFE/All Over Press

Hän lisäsi, että toisia häiritsevä polttelu ja päihtyneenä ajaminen on kielletty. Viranomaisten odotetaan asettavan ikärajan kannabikselle.

Thaimaan lastenlääkäreitä edustava Royal College of Paediatricians of Thailand -järjestö kertoo olevansa huolissaan kannabiksen laillistamisen mahdollisista haittavaikutuksista nuorille, kertoo The Bangkok Post -lehti. (siirryt toiseen palveluun)