Vasemmiston Li Andersson väläytti ruoan arvonlisäveron alentamista – tutkimusjohtajan mukaan täsmätoimet olisivat tehokkaampia

Esityksen perusteluna on se, että pienituloiset maksavat arvonlisäveroja suhteellisesti enemmän kuin suurituloiset, mikä heikentää verojärjestelmän tulontasausvaikutusta.

– Erilaisten verojen osuus ruoan hinnasta on melkein puolet, ja pienituloisilla menee suhteellisesti enemmän rahaa ruokaan kuin suurempituloisilla, Anderssonin esikunnasta arvioidaan.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson valittiin jatkokaudelle puoluekokouksessa Porissa. Andersson on luotsannut puoluetta vuodesta 2016 alkaen.

Pellervon taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Olli-Pekka Ruuskasen mukaan kulutusverojen alentaminen on "kovin kinkkistä". Markkinatoimijoille voi hänen mukaansa nimittäin syntyä houkutus olla alentamatta tuotteen myyntihintaa ja pitää alennetusta arvonlisäverosta saatava hyöty itsellään.

– Arvonlisäveron alennuksen päätymistä kuluttajille on tutkittu aika paljon. Tutkimukset osoittavat, että alennus hyvin heikosti välittyy kuluttajahintoihin. Tuotanto- ja jakeluketjun välikädet niin sanotusti ulosmittaavat hyödyn. Sen sijaan veronkorotukset viedään tuotteiden hintoihin nopeasti, Ruuskanen arvioi.

Tilastokeskuksen mukaan arvonlisäverojen osuus käytettävissä olevista tuloista on suurempi pieni- kuin suurituloisilla (siirryt toiseen palveluun) . Pieni­tuloisimmassa ryhmässä arvonlisä­veron osuus tuloista oli 12 prosenttia, kun suuri­tuloisimmassa ryhmässä se oli viisi prosenttia. Arvio ei sisällä valmisteveroja, kuten alkoholi-, tupakka ja polttoaineveroja. Tiedot ovat vuodelta 2016.

Kohdentuisiko tuki sitä eniten tarvitseville?

Suomessa yleinen arvonlisäverokanta on 24 prosenttia, ja lisäksi käytössä on kaksi alennettua verokantaa. 14 prosentin alennettuun arvonlisäverokantaan kuuluvat elintarvikkeet ja rehut sekä ravintola- ja ateriapalvelut. Kymmenen prosentin verokantaan taas kuuluvat muun muassa kirjat ja lehdet sekä liikunta- ja majoituspalvelut. Lisäksi eräissä hyödykkeissä verokanta on nolla.