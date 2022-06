Itämerellä on nyt kymmeniä sota-aluksia Naton ja Venäjän sotaharjoitusten takia – suomalaiset harjoittelivat maihinnousua Ruotsissa

KORSÖ Horisontissa näkee, että maihinnousualuksia lähestyy rantaa kovaa vauhtia. Joukossa on suomalainen Jehu-luokan vene.

Suomalaiset rannikkojääkärit harjoittelevat yhdessä ruotsalaisten kanssa maihinnousua ja hyökkäystä. Paikkana on Korsön saari lähellä Tukholmaa.

Harjoituksen kuvitteellisessa tilanteessa vihollinen on vallannut saaren ja rannikkojääkärien tehtävä on vallata saari takaisin.

Sijainti on strategisesti tärkeä. Sotilaat ehtivät täältä Ahvenanmaalle alle puolessa tunnissa. Gotlannissa oltaisiin 2,5 tunnissa ja Tammisaaressa 6 tunnissa.

Suomalaiset harjoitusjoukot tulevat Uudenmaan prikaatin valmiusyksiköstä, jonka tehtävä on toimia nopeasti eskaloituvissa tilanteissa. Suomalaisia on tässä Suomen, Ruotsin ja Naton yhteisharjoituksessa mukana viitisenkymmentä.

Yksi heistä on alikersantti Reetta Roth , joka on mukana heitinjoukkueessa.

– Ruotsalaiset ottavat aika rennosti. Sitä voimme oppia heiltä. Heillä on iloinen meininki päällä ja koko ajan hyvä yhteishenki, hän sanoo.

– Me voimme puolestaan opettaa heille jämäkkyyttä. Meillä on aika paljon sääntöjä ja teemme asiat rautalankamaisesti.

Alikersantti Emil Strandell kertoo, että ruotsalaisten ja suomalaisten toimintatavoissa on pieniä eroja, joita harjoituksessa on voitu käydä läpi.

Alikersantti Emil Strandell kertoo, että hänellä ja muilla suomalaisosallistujilla on varusmiespalvelusta enää viisi päivää jäljellä.

Sekä Strandellista että Rothista on mukavaa päättää koulutus kansainväliseen suurharjoitukseen.

"Tunnelma on vakava"

Suomalaiset ovat mukana kansainvälisessä suurharjoituksessa Baltopissa, joka on yksi Itämeren suurimmista harjoituksista.

Yhteistoimintaa harjoitellaan maalla, merellä ja ilmassa. Mukana on 7 000 sotilasta, yli 45 alusta ja yli 75 lentokonetta tai helikopteria.

Harjoitus järjestetään vuosittain, ja tällä kertaa sitä isännöi Ruotsi. Tänä vuonna tilanne on kuitenkin hyvin erilainen Venäjän hyökkäyssodan takia.

– Tunnelma on erilainen kuin tavallisesti. Turvallisuustilanne on arvaamaton ja levoton. Tunnelma on vakava ja harjoitus tuntuu hyvin tärkeältä tässä hetkessä. Uhka Ruotsia kohtaan ei ole kuitenkaan kasvanut, sanoo maihinnousuharjoituksen päällikkö Joakim Kindahl Bergan rykmentistä.