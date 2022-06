Analyysi: Andersson aloittaa viimeisen kautensa vasemmistoliiton johdossa luovimalla ristiriitaisten Nato-kantojen paineessa

– Se on varsin pitkä aika olla yhden puolueen johdossa. En suunnittele jääväni tehtävään loputtomiksi ajoiksi, Andersson sanoi valintansa jälkeen järjestetyssä tiedotustilaisuudessa.

Anderssonin puheenjohtajuuskauden aikana vasemmistoliitto on näyttäytynyt aiempaa yhtenäisempänä, mutta kevään aikana käyty keskustelu Suomen hakemisesta sotilasliitto Naton jäseneksi on repinyt puolueen rivejä. Eduskuntaryhmä jakautui eduskunnan äänestäessä asiasta.

Puoluesihteeri Mikko Koikkalaisen mukaan vasemmistoliitosta on kevään aikana eronnut kymmeniä jäseniä, joista osa on maininnut syyksi puolueen liian Nato-kielteisyyden, osa liian myönteisyyden. Vasemmistoliitossa on noin 10 000 jäsentä. Puolueessa pelättiin etukäteen, että jäseniä saattaisi lähteä enemmänkin.