Arviolta 30 000 mielenosoittajaa vaati tiukennuksia aselakeihin Washingtonissa – Joe Biden kehotti jatkamaan marssimista

Maan pääkaupunkiin Washingtoniin kokoontui arviolta 30 000 henkilöä. Mielenosoitusten järjestäjä, March For Our Lives -järjestö, kertoi aiemmin toivovansa paikalle jopa 50 000 ihmistä.

Yhdysvalloissa on tapahtunut kuukauden sisään useita joukkoammuskeluja. Texasin Uvaldessa kuoli 22 ihmistä, kun aseistautunut henkilö avasi tulen peruskoulussa. Buffalossa New Yorkin osavaltiossa puolestaan kuoli kymmenen ihmistä ammuskelussa supermarketissa.

"Äänestäkää heidät ulos", huusi väkijoukko

– Jos hallituksemme ei pysty estämään 19 lapsen tappamista ja teurastamista heidän omassa koulussaan, on aika vaihtaa hallituksen jäseniä, sanoi March For Our Lives -järjestön perustajajäsen David Hogg viitaten Texasin ammuskeluun.