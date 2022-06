Kuljetusrobotit voivat yleistyä lähiöissä, keskustoihin ja harvaan asutuille alueille niillä ei ole asiaa

Tällä hetkellä käytössä on 60 robottivalmistaja Starship Technologiesin omistamaa kuljetusrobottia, jotka kuljettavat ruokatarvikkeita asiakkaille Alepasta. Robottien toiminta on rajattu Espoon alueelle.

– Espoossa käytössä olevat robotit ovat niin sanottuja last mile -robotteja, jotka toimittavat tavaran perille viimeiset 0,5–2 kilometriä. Se, kuinka ripeästi kuljetusrobotit leviävät muualle Suomeen, riippuu kuluttajatottumuksesta, Kyrki sanoo.

– Ruuhkissa on enemmän ihmisten välisiä sosiaalisia normeja esimerkiksi siitä, miten ruuhkassa liikutaan ja miten suojatie ylitetään turvallisesti. Usein jalankulkija esimerkiksi katsoo auton kuljettajaa kohti lähtiessään ylittämään suojatietä. Sosiaalisten normien rakentaminen teknologiaan on hankalaa.

Robotit kuljettavat halvalla

– Silloin kustannusten osuus kokonaishinnasta on jo melko suuri, joten en näe toimintasäteen laajentamista kovin todennäköisenä.

– Jonkin verran on puhuttu siitä, voisiko niillä myös lähettää paketteja tai vaikka palauttaa pulloja. Tällä hetkellä robotit kulkevat tyhjänä takaisin ruokaostokset toimitettuaan.

Robottien ja ihmisten yhteiselo sujunut

– Mutta kun robottien menoa on seurannut, niin ne odottavat aina pitkään esimerkiksi suojatien edessä, vaikka autoa ei tulisikaan. Ne on ohjelmoitu siten, että turvamarginaalit ovat hyvät ja kulkunopeus on hidas. Nämä tekijät edesauttavat sitä, että onnettomuuksia ei satukaan, Kontola arvioi.