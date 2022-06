Helsingin syntymäpäivää on juhlistettu koko viikonlopun ajan – katso kuvat musiikki- ja tanssikulkueista fillaripianistiin

Helsinki-päivän vauva syntyi neljä minuuttia yli puolenyön

Stadin Friidu Minna Tervamäki ja Stadin Kundi Remu Aaltonen

Tervamäki on paljasjalkainen stadilainen, jonka vanhemmat muuttivat Helsinkiin muualta Suomesta opiskeluaikoina. Perheeseen kuuluvat aviomies, yhteinen tytär sekä miehen aikuinen poika. Tervamäki on toinen tanssija Nina Hyvärisen jälkeen, joka on saanut Friidu-nimityksen.

Remu on Stadin Slangin mukaan katu-uskottava, aito stadilainen, joka on kaikilla mittareilla ansainnut Stadin Kundin nimen ja arvon. Hän on noussut nuoruutensa hairahduksista eteenpäin ja on ennen muuta kielellisesti luova.