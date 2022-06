Naton Stoltenberg jakoi vuolaasti ymmärrystä Turkille sunnuntaina Suomessa, mutta sanoi myös: "Olen varma, että Suomesta tulee Naton jäsen"

Stoltenberg korostaa, että Turkilla on tärkeä rooli sotilasliitto Naton jäsenenä. Turkilla on tärkeä strateginen sijainti Syyrian ja Irakin rajalla, ja maa on myös näytellyt merkittävää roolia taistelussa terrorismia vastaan. Turkki on kärsinyt terrori-iskuista enemmän kuin mikään muu Nato-maa, Stoltenberg muistuttaa.