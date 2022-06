Joutomaiden metsittämiseen tarjotaan tukea, mutta harva tarttuu raskaaseen työhön – pellolle istutettu puu hukkuu heinikkoon ilman apua

Maanomistajat ovat voineet hakea tukea joutoalueiden metsittämiseen jo kahtena vuonna. Lain tavoitteena on lisätä metsiä ja osallistua siten ilmastotoimiin.

Kaikkiaan hakemuksia on lähetetty 1 957 kappaletta, joista on ehditty käsitellä 1 550.

– Hakuvauhti on hiljentynyt alkuajoista. Uusia hakemuksia tulee muutaman kymmentä per viikko, kertoo Suomen Metsäkeskuksen pohjoisen palvelualueen rahoitus- ja tarkastuspäällikkö Jussi Pirkonen .

Tukea on haettu eniten Pohjois- ja Etelä-Pohjanmaalla entisten turvetuotantoalueiden tai turvepohjaisen maan metsittämiseen. Ainoastaan kolmannes tuesta on haettu kivennäismaiden metsitykseen. Kivennäismaita, kuten vanhoja peltoja, on metsitetty eniten Pohjois-Savossa.