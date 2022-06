Kirkon tuhopoltto 400 metrin päässä Venäjän rajasta hämmentää alueen asukkaita: "Missä oikein mennään, kun tällaisia asioita tapahtuu?"

Lappeenrannan Nuijamaalla sijaitsevan kirkon sunnuntainen tulipalo on järkyttänyt alueen asukkaita.

Helena Heinola heräsi sunnuntaiaamuna uutiseen, että kotikirkko on tulessa. Heinola ehti säikähtää, mutta sai onnekseen myöhemmin kuulla, että kirkosta paloi vain ulkoseinä.

Eira Tainivaara ja Kari Kiljunen hoitavat säännöllisesti omaisensa hautaa Nuijamaalla. Myös he ovat helpottuneita, ettei palo levinnyt enempää puurakenteisessa kirkossa. Ainekset pahempaan tuhoon oli lähellä.

Valvontakamerat paljastivat epäillyn

Kaakkois-Suomen poliisi vahvisti tänään maanantaina, että palo on sytetty tahallaan ja sitä tutkitaan tuhotyönä. Poliisi on ottanut teosta epäiltynä kiinni yhden henkilön. Hän on poliisin tietojen mukaan toiminut yksin.