Analyysi: Macron on hankalassa paikassa, sillä Ranskan parlamenttivaaleista tulee luultuakin tiukempi taisto

PARIISI Emmanuel Macronin toinen kausi presidenttinä on alkanut hankalasti. Macronin keskustaoikeistolaisen puolueen vaalikampanjaa on syytetty ponnettomaksi ja presidentin poliittisia linjauksia tarkoituksellisen epämääräisiksi. Hintojen ja korkojen nousu huolestuttaa ranskalaisia, jotka epäilevät poliitikkojen kykyä vaikuttaa arjen ongelmiin.

Parlamenttivaaleja on Ranskassa kutsuttu presidentinvaalien kolmanneksi kierrokseksi, koska ne määrittävät presidentin poliittisen liikkumavaran. Parlamenttivaalit järjestetään pian presidentinvaalien jälkeen ja yleensä ranskalaiset ovat äänestäneet niissä presidentin puolueelle ehdottoman enemmistön, mikä helpottaa hallitsemista.

Ehdottoman enemmistön menettäminen olisi Macronille valtava kolaus, sillä se tekisi uudistusten läpiviemisestä nykyistä hankalampaa. Koalitiohallitukset tai yksinkertaisella enemmistöllä johtaminen on Ranskassa hyvin harvinaista. Viimeksi sitä joutui yrittämään vuonna 1988 François Mitterandin pääministeri Michel Rocard .

Toiseen kierrokseen on kuitenkin vielä viikko ja paikkajaon ennustaminen on tässä vaiheessa vaikeaa. Taistelusta tulee taatusti tiukka, kun Macron ja Mélenchon pyrkivät vakuuttamaan uusia äänestäjäryhmiä ja laskemaan, missä vaalipiireissä heillä on eniten voitettavaa.