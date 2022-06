Turun yliopistollisella keskussairaalalla valmius aloittaa apinarokkotestit lähiaikoina

Turun yliopistollisella keskussairaalalla on valmius aloittaa apinarokkotestit lähiaikoina.

Apinarokkosairaus on levinnyt Euroopassa viime viikkoina. Suomessa on toistaiseksi todettu kolme tapausta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Diagnostiikkakeskuksessa. Viimeisin tartunta varmistui perjantaina. Tapaukset on todettu ulkomailta palatessa, eikä viitteitä taudin leviämisestä ole.

TYKS sai testisarjan apinarokkoon viime viikolla.

– Meillä on yliopistosairaalana velvollisuus ja halu olla uusissa, jopa uhkaavissa tilanteissa etulinjassa. Nyt aika poikkeuksellisella tavalla on jo pari kaupallista testiä tullut apinarokkoon markkinoille. Yleensä siinä menee viikkoja, jopa kuukausia ennen kuin testejä on saatavilla. Tämä on meille normaalia toimintaa ja testin pystyttäminen olemassa olevaan järjestelmään ei ole iso investointi, puhutaan muutamista satasista, kertoo TYKS Laboratorioiden johtaja Antti Hakanen.

Varsinais-Suomessa apinarokkoa ei ole todettu. Hakasen mukaan maakunnassa ei ole tiedossa edes epäilyjä. Hakasen mukaan TYKSin testilaitteiston käyttökuntoon saamisessa menee vielä hetki.

– Jos saisimme apinarokkoepäilyn tänään, niin näyte lähetettäisiin vielä Husin laboratorioon. Tässä menee viikko tai kaksi. Ennen kaikkea se on kiinni siitä, että saamme THL:stä positiivisen kontrollinäytteen, jotta voimme olla varmoja siitä, että se meidän testi löytää oikean potilastuloksen ja vastaavasti, ettei se löydä vääriä positiivisia tuloksia. Negatiivisten kontrollien pitää pysyä negatiivisina, tiivistää Hakanen.

Testeihin ei vain pääse, muistuttaa TYKS Laboratorioiden johtaja Antti Hakanen.

– Testeihin lähetetään lähetteellä. Hoitavan lääkärin täytyy siis epäillä kliinisen kuvan tai riskin kannalta, että tästä henkilöstä olisi syytä tutkia tämäkin tautimahdollisuus. Infektiodiagnostiikka erityisesti sairaalatasolla on joskus sitä, että testataan valtava määrä erilaisia taudinaiheuttajia ja sitten joku löytyy. Tämä testi on tarkoitettu kliinisiin epäilyihin ja epäselviin tilanteisiin, jossa matkustaja olisi palannut maasta, jossa hän on mahdollisesti altistunut apinarokolle.

Helsingissä Hus avaa näytteenottopisteen apinarokkonäytteitä varten Meilahteen tänään 13. kesäkuuta.

