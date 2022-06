Suomessa otettiin käyttöön maailman kolmanneksi tehokkain tietokone – "Kuin siirryttäisiin hevosesta suihkukoneeseen", tunnelmoi ministeri

Entisen paperitehtaan hallissa Kajaanissa on lähes korvia huumaava hyrinä kun maailman kolmanneksi nopein tietokone, koripallokentän kokoinen Lumi, pitää laskentavauhtia yllä.

Tästä vauhti vielä vain kiihtyy. Maanantaina käyttöön vihitty supertietokone saavuttaa huipputehonsa syksyllä, jolloin sen koko laskentavoima on tiedeyhteisöjen käytössä eri puolilla Eurooppaa.

Paljon julkisuuttaa saaneen supertietokoneen voimaa on vaikea kuvata, sillä Lumin teho on jotakuinkin yhtä helposti ymmärrettävissä kuin kvanttiteoria. Superkoneiden nopeus mitataan flopseissa. Lumi pystyy lähes 152 petaflopsin laskentatehoon. Yksi peta on kymmenen potenssiin viisitoista eli tuhat biljoonaa.