Britannia aikoo sanella Pohjois-Irlannin brexitin uudestaan, muutos siirtäisi EU:n valvontaa briteille

Brittihallitus ilmoitti jo toukokuussa aikovansa merkittävästi muuttaa Pohjois-Irlantia ja Irlantia koskevan pöytäkirjan kauppasääntöjä. EU on ilmoittanut, ettei pöytäkirjan sisällöstä voi yksipuolisesti päättää poiketa.

Millaiset kauppasäännöt ovat nyt voimassa?

Pohjois-Irlannin protokolla on keskeinen osa Brexit-sopimusta. Se on pitänyt Pohjois-Irlannin EU:n sisämarkkinoilla Brexitin jälkeen tammikuusta 2020.

Protokollan mukaan tietyille tuotteille, kuten lihalle ja munille pitää tehdä tuontiselvitys, kun ne viedään Britanniasta Pohjois-Irlantiin. Selvityksen jälkeen tuotteet on mahdollista viedä edelleen Pohjois-Irlannista EU-maa Irlantiin rajan yli.

Maarajan syntyminen on haluttu estää alueen levottoman historian takia: vuonna 1998 tehty Pitkänperjantain rauhansopimus kieltää kovan rajan Pohjois-Irlannin ja Irlannin välillä.

– Se on byrokraattinen muutos, joka on tehtävä. Suoraan sanottuna se on suhteellisen triviaalia säätämistä, Johnson sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan.