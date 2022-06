Passijonoja ei ole vain Suomessa – ruotsalaiset jonottavat penkillä nukkuen ja norjalaiset haluaisivat matkustaa vanhoilla passeilla

Passin uusiminen on koronarajoitusten helpotettua ja matkustamisen lisäännyttyä aikaa vaativa operaatio Suomen lisäksi myös Ruotsissa ja Norjassa. Passien kasvanut kysyntä, poliisin lupapalveluiden ruuhkautuminen ja toimitusvaikeudet ovat johtaneet poikkeuksellisen pitkiin odotusaikoihin.

Norjassa poliisi on vedonnut kansalaisiin, etteivät nämä varaisi ulkomaanmatkoja ennen kuin ovat varmistaneet passin tai henkilökortin saamisen.

Ruotsin mediassa taas on raportoitu tuolien, makuupussien ja telttakatosten kanssa poliisiasemien ulkopuolella jonottavista ihmisistä. Moni ruotsalainen on kertonut jonotuskokemuksistaan sosiaalisessa mediassa.

Passeja valmistetaan Suomessa ennätyskapasiteetilla

Thales DIS Finland oy:n toimitusjohtajan Tommi Nordbergin mukaan tänä vuonna passeja valmistuu enemmän kuin kahtena edellisenä vuonna yhteensä. Kysyntään vastaamiseksi valmistus pyörii ennätyskapasiteetilla ja työntekijöiden määrää on kasvatettu jo viime vuoden lopulta alkaen.

Norjan ja Ruotsin mediassa olleita tietoja tuotannon ongelmista Nordberg kommentoi Ylelle sanomalla, että materiaalien saatavuudella on vaikutuksia passien toimitusmääriin.

– Passeissa on biometrinen siru, joiden saatavuus vaikeutui jo vuosi sitten, kesällä 2021. Toimitusketjut ovat pystyneet mukautumaan erittäin nopeaan kysynnän kasvuun hitaasti ja voidaan arvioida, että komponenttien ja materiaalien saatavuus pysyy kriittisenä vielä useita kuukausia.

Passia tarvitsevat varautuvat jonottamaan jopa päiviä

Ruotsissa asiointiaikaa passin uusimiseksi joutuu poliisin mukaan odottamaan keskimäärin yli 11 viikkoa. Odotusaika on lyhentynyt, sillä se oli vielä pari viikkoa sitten yli 17 viikkoa.

Osa ruotsalaisista on kyllästynyt odottamaan jo hyvissä ajoin hakemansa passin saapumista ja rynnännyt hakemaan pikapassia.

– Mitä tähän voi sanoa. Tämä on täysin absurdia, kommentoi samassa jonossa ollut Hanna Walander .

Jonoja puretaan lisähenkilöstöllä ja pikapassirajoituksilla

Ruotsin poliisi on muistuttanut, että EU-maihin ja Schengen-alueelle voi matkustaa myös henkilökortilla, jonka voi saada selvästi passia nopeammin. Viime perjantaina Ruotsin poliisi kertoi perustaneensa erillisen jonotuksen niille ruotsalaisille, joilla ei ole sen paremmin passia kuin henkilökorttiakaan.

Ruotsissa poliisin puhelinneuvontakin on nyt niin ruuhkautunut, että uusia kyselyihin vastaavia työntekijöitä pikakoulutetaan 25–30, uutisoi viime viikolla Ruotsin radio (siirryt toiseen palveluun) . Viikossa tulevista noin 30 000 puhelusta kolme neljäsosaa koskee kysymyksiä passeista.

Norjassa toivoa ajan saamisesta poliisiasemalle ei tässä kuussa enää juurikaan ole, ja esimerkiksi Oslossa aikoja on ollut saatavissa vasta elokuulle. Viime viikolla poliisi ilmoitti (siirryt toiseen palveluun) , että keskimääräinen toimitusaika passeille on noin kuusi viikkoa ja henkilökorteille noin kaksi viikkoa. Tämän päälle tulee vielä postin toimitusaika.

Norja ja Ruotsi valmiita vanhentuneiden passien sallimiseen

Norjan TV2:n (siirryt toiseen palveluun) mukaan oikeusministeri Emilie Enger Mehl on ollut yhteydessä myös Yhdysvaltoihin, Kanadaan ja Britanniaan samanlaisella pyynnöllä. Norjassa on arvioitu, että kevään ja alkukesän aikana jopa 90 000 norjalaista jää ilman tarvitsemaansa passia.

Tanskassa naapurimaiden kaltaisilta passijonoilta on vältytty, ja passien toimitusaika on 11–15 arkipäivää. Siellä passien myöntäminen on poliisin sijaan kuntien vastuulla (siirryt toiseen palveluun). Tanskan passeja ei valmisteta Suomessa.