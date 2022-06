Luonnonlaiduntaminen kiinnostaa nyt suomalaisia: "Viisikin tilaa voi olla kiinnostuneita samasta alueesta"

– Viljelijälle on helpompaa, kun lampaat ovat saaressa ja saavat kasvaa siellä kaikessa rauhassa syksyä varten.

Luonnonlaidunalueita kysellään

Karjan käyttäminen perinnemaisemien laiduntamisessa kiinnostaa viljelijöitä yhä enemmän. Erityisesti Etelä-Suomessa ja Perämeren seudulla kysyntä luonnonlaidunalueille on ollut viime vuosina kasvussa.

Metsähallitus tiedotti (siirryt toiseen palveluun) viime viikolla, että esimerkiksi Pohjanmaalla aiotaan kunnostaa tänä vuonna poikkeuksellisen paljon elinympäristöjä. Korsnäsin ja Uudenkaarlepyyn alueille on tarkoitus perustaa uusia laidunalueita.

Maisematyö on elintärkeää perinnemaisemien uhanalaiselle lajistolle

Metsähallituksen suojelubiologi Maija Mussaari näkee, että karjan laiduntamisella on suuri merkitys perinnemaisemien säilymiselle sekä niiden lajistolle.

– Lampaat pitävät huolta alueista maisemallisten syiden takia, mutta ennen kaikkea siksi, että alueilla on todella paljon harvinaista ja uhanalaista lajistoa.

Uusia laidunalueita kunnostetaan vauhdilla

Tällä hetkellä laidunnettavaa on noin 34 000 hehtaaria, ja tavoitteena on kasvattaa määrä 52 000 hehtaariin vuoteen 2030 mennessä. Ennen kuin eläimet pääsevät laiduntamaan, alueet on raivattava käyttöön sopiviksi.