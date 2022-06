"Tilanne on katastrofaalisen paha", sanoo Superin puheenjohtaja – hoivakoteja on jouduttu jopa sulkemaan kesätyöntekijäpulan takia ympäri Suomen

Hoitajista on niin hirveä pula, että ympärivuorokautisissa palvelutaloissa ja sairaaloissa (siirryt toiseen palveluun) on jouduttu sulkemaan tänä kesänä osastoja lähes tulkoon joka puolella Suomea. Näin kertoo Suomen lähi- ja perushoitajaliitto Superin puheenjohtaja Silja Paavola .

– Tilanne on katastrofaalisen paha. Kun hoivakoteja joudutaan sulkemaan se tarkoittaa sitä, että kotihoitoon jää entistä enemmän käyntejä vaativat potilaat tai asiakkaat. Kotihoidon kuormittavuus vaan vielä nousee.

Samaan aikaan alalla on ollut eniten avoimia työpaikkoja. Työ- ja elinkeinoministeriön tuorein Työnvälitystilasto on huhtikuulta. Silloin Suomessa eniten avoimia alle kuusi kuukautta kestäviä työpaikkoja oli lähihoitajilla, terveydenhuollon työntekijöillä ja kodinhoitajilla: yhteensä 3 378 paikkaa.

Esimerkiksi Kuopion hoivakodeissa on ollut pulaa kesätyöntekijöistä.

Esimerkiksi Kuopion seudulla tarvittavista kesätyösijaisista hoivakodeissa ja kotihoidossa puuttuu noin 20 prosenttia. Kuopiossa täyttämättä on tällä hetkellä 30–40 lähihoitajan tehtävää.

Kuopion kaupungin rekrytointi-asiantuntija Tuula Räsäsen mukaan vajausta kesätyöntekijöistä on joka paikassa kotihoidossa ja hoivakodeissa. Hoivakoteja ei kuitenkaan ole jouduttu sulkemaan Kuopiossa kesätyöntekijäpulan vuoksi.

– Tilanne on huolestuttava. Toki vielä selvitään, mutta ei kauhean paljon tarvitse enää tilanteen muuttua, että sitten pitää miettiä, miten toimintoja lähdetään muuttamaan.

Räsäsen mukaan tilannetta on paikattu Kuopiossa toimintaa tehostamalla. Myös hoiva-avustajia ja hoitoapulaisia on palkattu enemmän kuin aikaisempina kesinä. Esimerkiksi ensimmäisen vuoden lääketieteen opiskelijoita työskentelee näissä tehtävissä.

– He eivät tee hoitotoimenpiteitä eikä lääkehoitoa. He auttavat ravintoasioissa ja päivittäisissä toiminnoissa eli esimerkiksi pesuissa ja ruokailuissa.

400 euron porkkana

Superin Silja Paavola sanoo, että tilanne Suomessa on niin vaikea, että herää kysymys, kuinka moni vakituinen työntekijä pääsee kesälomalle.

– Tämä on pahempi kuin viime kesä ja sekin oli jo paha. Ei ole saatu kesätyöntekijöitä, niin käykö niin, että työnantaja joutuu entistä enemmän pätkimään vakituisten työntekijöiden lomia. Kun ollaan marraskuussa, työntekijöiden väsymys on totaalista.

Paavolan mukaan laissa on määritelty, että työnantajan on annettava vähintään kaksi viikkoa kesälomaa kesän aikana.

– Työnantajilla on sellaisia porkkanoita, että voi saada 400 euroa, jos ei pidä koko kesälomaansa. Näissä lähihoitajien palkoissa se on todella paljon rahaa. Minusta on surullista, että työnantaja käyttää tähän rahaa, mutta ei peruspalkan nostamiseen.